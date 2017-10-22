Бывший игрок киевского "Динамо" стал мэром Тбилиси

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта", бывший футболист киевского "Динамо" и экс-министр энергетики Каха Каладзе лидирует на пост мэра Тбилиси с 51,4% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета голосов с 22% избирательных участков.

В субботу в Грузии состоялись выборы в местные органы самоуправления. Граждане Грузии выбирали 64 мэра городов и районов, а также депутатов 64 муниципальных законодательных органов (сакребуло). На должность мэра Тбилиси претендовали 13 кандидатов. Второй тур состоится в том случае, если ни один из кандидатов в мэры не наберет более 50% голосов.

Согласно результатам exit poll компании Edison research, второго тура не будет, так как по данным опроса, Каладзе набрал 54% голосов избирателей, кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили — 15%, а независимый кандидат Алеко Елисашвили — 14% голосов.

Голосование в масштабах всей страны завершило в 20.00 местного времени (19.00 по Киеву). По данным ЦИК, выборы прошли в спокойной и мирной обстановке.

Ранее сообщалось, что министр энергетики, вице-премьер Грузии Каха Каладзе и члены его администрации поздравили жителей Тбилиси в костюмах Санта-Клауса.