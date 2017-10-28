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    "Шахтер" неожиданно упустил победу в матче со "Сталью"

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    Встреча, прошедшая в субботу в Харькове, завершилась со счетом 1:1. У донецкого клуба отличился Факундо Феррейра (14-я минута), у "Стали" гол забил Неманья Обрадович (66).
    Шахтер неожиданно упустил победу в матче со Сталью
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    КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Футболисты донецкого "Шахтера" сыграли вничью со "Сталью" в матче 14-го тура чемпионата Украины, сообщает Р-Спорт.

    Встреча, прошедшая в субботу в Харькове, завершилась со счетом 1:1. У донецкого клуба отличился Факундо Феррейра (14-я минута), у "Стали" гол забил Неманья Обрадович (66).

    "Шахтер" с 33 очками лидирует в турнирной таблице, "Сталь" (10) – 11-я.

    Напомним, ранее "Шахтер" прошел в 1/4 финала Кубка Украины, обыграв в дополнительное время луганскую "Зарю". Матч 1/8 финала, который прошел в Запорожье, завершился победой подопечных Паулу Фонсеки со счетом 4:3.

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