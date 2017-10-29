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    Джошуа защитил титулы чемпиона IBF, IBO и WBA в тяжелом весе

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    Встреча прошла в Кардиффе в субботу. Джошуа победил техническим нокаутом, поединок был остановлен в 10-м раунде. 28-летний британец одержал свою 20-ю победу в 20 боях на профессиональном ринге.
    Британский боксер Энтони Джошуа
    DON EMMERT / AFP

    КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Британский боксер Энтони Джошуа победил камерунца Карлоса Такама и защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской организации (IBO), Международной боксерской федерации (IBF), а также титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

    Комментарий Кличко после боя с Джошуа
    Канал "24 канал" в Youtube
    Первый комментарий Кличко после боя с Джошуа

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    Встреча прошла в Кардиффе в субботу. Джошуа победил техническим нокаутом, поединок был остановлен в 10-м раунде. 28-летний британец одержал свою 20-ю победу в 20 боях на профессиональном ринге.

    Ранее в субботу в андеркарте боя Джошуа – Такам британец Халид Яфай победил японца Сё Исиду единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии WBA во втором наилегчайшем весе.

    Напомним, Джошуа 30 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли" победил Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титулы чемпиона мира по версиям IBO, IBF и WBA (Super) в супертяжелом весе.

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