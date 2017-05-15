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    Промоутер Джошуа назвал вероятную дату и место реванша Кличко

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    По словам промоутера Энтони Джошуа, у британца немного болит плечо, тогда как "Кличко провел тяжелый бой, а его лицо было разбито". Представитель британского спортсмена назвал 28 октября текущего года наиболее вероятной датой для реванша.
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    @MatchroomBoxing

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Повторный поединок между украинским боксером Владимиром Кличко и чемпионом мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа может состояться в столице Уэльса в конце октября, сообщает издание The Іndependent со ссылкой на промоутера британского спортсмена Эдди Херна.

    Комментарий Кличко после боя с Джошуа
    Канал "24 канал" в Youtube
    Первый комментарий Кличко после боя с Джошуа

    Херн назвал 28 октября текущего года как наиболее вероятную дату для реванша в валлийской столице.

    "Я считаю, что Кличко будет добиваться матча-реванша, поэтому мы рассматриваем даты. Стадион "Принсипалити" в Кардиффе не доступен в ноябре из-за регби, так что 28 октября — это вариант. Большая часть декабря доступна, но я не хочу так поздно", — приводит издание слова промоутера.

    По его словам, у Джошуа немного болит плечо, тогда как "Кличко провел тяжелый бой, а его лицо было разбито". "У нас еще есть две недели в мае, весь июнь, и после этого они будут думать "правильно, давайте вернемся в строй". Даже если вернуться в строй в августе, то еще есть сентябрь и октябрь, так что в конце октября можно работать".

    ​Напомним, Джошуа на лондонском стадионе "Уэмбли" победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA.

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