Виталий Кличко заявил, что винит себя в поражении брата в бою с Джошуа

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Мэр Киева и чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко признался, что дал младшему брату неверный совет в бою с британцем Энтони Джошуа за титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO. Его слова приводит сайт klitschko-brothers.

Кличко-младший отправил Джошуа в нокдаун, но в перерыве его старший брат посоветовал не спешить с добиванием соперника, что сыграло решающую роль всего боя.

Мэр говорит, что считал тогда, что британец, набравший большую мышечную массу, не сможет в более поздних раундах быть столь же активным, как и в начале боя.

"Не говорил никому, но какую-то вину чувствую. Когда Владимир практически нокаутировал Джошуа, а после окончания раунда пришел в свой угол, я дал брату неверный совет. Я не думал, что Джошуа с такой мышечной массой сможет быть настолько свежим и в концовке боя — большие мышцы потребляют больше кислорода, а в спорте выносливость связана с разной антропометрией. Поэтому я советовал Владимиру не торопиться. Говорил ему: "Не спеши, он придет". Рассчитывал, что после 7-8 раунда Джошуа будет более уставшим, а Владимир получит свой шанс. Сейчас думаю, может, это была ошибка, и надо было брату добить Джошуа. Но это рассуждения из серии "если бы да кабы", — отметил Кличко.

Также он отметил, что его брат был на все 100 процентов готов к поединку.

"Владимир был хорошо готов, отлично двигался, не давая Джошуа сосредоточиться и подготовить атаку. При весе в 110 килограммов он действительно летал, как бабочка. Я видел его во время подготовки, в спаррингах и он прекрасно выглядел как в первом, так и в 12-м раундах. Он был готов во всех смыслах, и если бы не пропустил этот апперкот, который на средней дистанции не видно, все было бы по-другому", — добавил Кличко.

О коронном ударе украинца: "Если говорить о левом боковом, то наверняка Джошуа хорошо подготовился к поединку, и очень часто уходил от этого удара: или разрывая дистанцию, или ныряя. Наверное, он знал, что это коронный удар Владимира и готовил противоядие, понимая, что если этот удар достигнет цели, он может оказаться решающим в поединке. Именно поэтому бой брат не смог использовать эту "коронку".

Напомним, Джошуа на лондонском стадионе "Уэмбли" победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA.