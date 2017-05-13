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    Назван претендент на бой с Джошуа в случае отказа Кличко от реванша

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    Как заявил Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super / IBF / IBO Энтони Джошуа, Кличко нужно еще две недели, чтобы побыть с семьей и привести свои мысли в порядок.
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    @MatchroomBoxing

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super / IBF / IBO Энтони Джошуа, заявил, что в случае отказа Владимира Кличко от реванша с британцем, следующий бой британец проведет против официального претендента на пояс IBF Кубрата Пулева, сообщает BoxingScene.

    Комментарий Кличко после боя с Джошуа
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    Первый комментарий Кличко после боя с Джошуа

    "Если Кличко скажет нам, что не хочет реванша с Джошуа, то мы без вопросов организуем бой с Пулевым. Я общался с менеджером Кличко, и он сказал, что украинцу нужно еще две недели, чтобы побыть с семьей и привести свои мысли в порядок. Но пока мы ждем Владимира, я рассматриваю возможность реванша, мы должны понимать наши возможности", — заявил Хирн.

    ​Напомним, Джошуа на лондонском стадионе "Уэмбли" победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA.

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