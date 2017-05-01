Энтони Джошуа заявил, что готов к реваншу с Владимиром Кличко в любом месте

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Боксер Энтони Джошуа заявил, что готов к реваншу с украинцем Владимиром Кличко в любом месте, пишет Р-Спорт.

Джошуа в субботу на лондонском стадионе "Уэмбли" победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA.

"У меня нет проблем с реваншем против Кличко. Думаю, он и сам этого хочет. Поэтому давайте это сделаем. Я готов приехать куда угодно, чтобы выиграть бой. На меня нет давления и мне просто нравится боксировать", — цитирует Джошуа The Sun.

Ранее промоутер британского боксера Эдди Херн заявил, что реванш может пройти на стадионе "Миллениум" в Кардиффе или в Германии, но вряд ли это произойдет до октября.

Также Джошуа выразил готовность выйти на ринг вместе с Тайсоном Фьюри. "Почему я упоминаю еще и Тайсона Фьюри? Я не называю случайных имен. Если это будет бой, который будет интересен спорту, то я с удовольствием сделаю это", — добавил британец.

Фьюри, победивший Владимира Кличко в своем последнем бою в ноябре 2015 года, ранее отказался от титулов чемпиона мира WBO и WBA, чтобы сконцентрироваться на лечении. Осенью 2016 года стало известно, что две допинг-пробы Фьюри дали положительный результат на метаболит кокаина. Британский боксерский совет 13 октября временно приостановил лицензию 28-летнего спортсмена до завершения допингового расследования.