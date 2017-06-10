Матч-реванш Кличко и Джошуа: назван претендент на место проведения боя

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Бой-реванш между украинским боксером Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа может состояться в Нигерии. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на промоутера Джошуа Эдди Хирна.

Стоит заметить, что климатические условия в этой стране очень своеобразные, из-за чего здесь довольно редко проводятся профессиональные бои.

"Я думаю, что Нигерия — один из наиболее вероятных претендентов на место проведения боя", — сказал Хирн.

По его словам, многие считают, что в Нигерии люди добывают огонь с помощью палочек, а на деле все выглядит совсем иначе. Нигерия, как утверждает Хирн, является страной с мощной экономикой и большим средним классом.

Также сообщается, что Джошуа, хоть и родился в Лондоне, некоторое время в детстве жил в Нигерии. "В спорте ты представляешь людей. Нигерия вытатуирована у меня на руке, так что люди могут чувствовать связь со мной. Но я не знаю, будет ли бой", — говорил ранее сам боксер.

Ранее сообщалось, что Международная боксерская федерация (IBF) разрешила британскому супертяжеловесу Энтони Джошуа до 2 декабря провести бой-реванш с украинцем Владимиром Кличко.