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    Спорт

    Матч-реванш Кличко и Джошуа: назван претендент на место проведения боя

    (обновлено: )20201
    Промоутер британца Энтони Джошуа Эдди Хирн утверждает, что Нигерия является страной с мощной экономикой и большим средним классом. По его словам, это один из наиболее вероятных претендентов на место проведения боя.
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    @MatchroomBoxing

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Бой-реванш между украинским боксером Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа может состояться в Нигерии. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на промоутера Джошуа Эдди Хирна.

    Кличко с дочерью на пляже
    instagram.com/klitschko_fans_official
    Кличко после боя с Джошуа заметили с дочерью на пляже

    Стоит заметить, что климатические условия в этой стране очень своеобразные, из-за чего здесь довольно редко проводятся профессиональные бои.

    "Я думаю, что Нигерия — один из наиболее вероятных претендентов на место проведения боя", — сказал Хирн.

    По его словам, многие считают, что в Нигерии люди добывают огонь с помощью палочек, а на деле все выглядит совсем иначе. Нигерия, как утверждает Хирн, является страной с мощной экономикой и большим средним классом.

    Также сообщается, что Джошуа, хоть и родился в Лондоне, некоторое время в детстве жил в Нигерии. "В спорте ты представляешь людей. Нигерия вытатуирована у меня на руке, так что люди могут чувствовать связь со мной. Но я не знаю, будет ли бой", — говорил ранее сам боксер.

    Ранее сообщалось, что Международная боксерская федерация (IBF) разрешила британскому супертяжеловесу Энтони Джошуа до 2 декабря провести бой-реванш с украинцем Владимиром Кличко.

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