Стало известно, когда и где пройдет бой-реванш Кличко и Джошуа

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Бой-реванш между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа может состояться в ноябре в Лас-Вегасе. Об этом сообщил президент промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

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"Появилась первая информация, что Кличко и Джошуа договорились о реванше. Предварительно в ноябре в Лас-Вегасе", — написал Рябинский в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, Джошуа 30 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли" победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титулы чемпиона мира по версиям IBO, IBF и WBA (Super) в супертяжелом весе.