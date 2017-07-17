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17.07.201718:42
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    Спорт

    Стало известно, когда и где пройдет бой-реванш Кличко и Джошуа

    (обновлено: )11810
    По словам президента промоутерской компании "Мир бокса", появилась первая информация, что Кличко и Джошуа договорились о реванше: "Предварительно в ноябре в Лас-Вегасе".
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    @MatchroomBoxing

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Бой-реванш между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа может состояться в ноябре в Лас-Вегасе. Об этом сообщил президент промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

    Смотрите также: Поражение Кличко в поединке с Джошуа. Радость победителя

    "Появилась первая информация, что Кличко и Джошуа договорились о реванше. Предварительно в ноябре в Лас-Вегасе", — написал Рябинский в своем микроблоге в Twitter.

    Напомним, Джошуа 30 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли" победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титулы чемпиона мира по версиям IBO, IBF и WBA (Super) в супертяжелом весе.

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