Результаты матчей группового этапа Лиги чемпионов, сыгранных в среду

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. В среду, 18 октября, состоялись поединки третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в квартетах A, B, C и D.
Во вторник, 17 октября, были сыграны первые 8 матчей третьего тура.
Результаты матчей, сыгранных в среду:
Группа A: "Бенфика" — "Манчестер Юнайтед" — 0:1 (Рашфорд, 64); ЦСКА — "Базель" — 0:2 (Джака, 29, Оберлин, 90).
Группа B: "Андерлехт" — ПСЖ — 0:4 (Мбаппе, 3, Кавани, 44, Неймар, 66, Ди Мария, 88); "Бавария" — "Селтик" — 3:0 (Мюллер, 17, Киммих, 29, Хуммельс, 51).
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Группа C: "Карабах" — "Атлетико" М — 0:0; "Челси" — "Рома" — 3:3 (Луис, 11, Азар, 37, 75 — Коларов, 40, Джеко, 64, 70).
Группа D: "Барселона" — "Олимпиакос" — 3:1 (Николау, 18 (в свои ворота), Месси, 61, Динь, 64 — Николау, 89); "Ювентус" — "Спортинг" — 2:1 (Пьянич, 29, Манджукич, 84 — Сандро, 12 (автогол)).
Напомним, после трех туров группового этапа ЛЧ в активе донецкого "Шахтера" 6 очков.