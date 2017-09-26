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    Спорт

    "Шахтер" во вторник сразится с "Манчестер Сити" в рамках ЛЧ

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    Накануне "горняки" провели тренировку на поле стадиона Манчестера. Предматчевая сессия длилась немногим более часа и состояла из разминки, игры в квадраты и отработки тактических элементов, сообщили в пресс-службе клуба.
    Болельщики ФК Шахтер
    RIA News Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Донецкий футбольный клуб "Шахтер" во вторник, 26 сентября, сыграет в Великобритании против "Манчестер Сити" второй матч в рамках Лиги Чемпионов.

    Поединок 2-го тура Лиги чемпионов "Манчестер Сити" — "Шахтер" начнется в 21:45.

    Накануне "горняки" провели тренировку на поле стадиона Манчестера. Предматчевая сессия длилась немногим более часа и состояла из разминки, игры в квадраты и отработки тактических элементов, сообщили в пресс-службе клуба.

    Матч Шахтер - Напали. Горняки празднуют забитый гол
    Twitter.com/FCShakhtar
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    В список заявленных на матч с "Манчестер Сити" футболистов включены 20 человек:

    — вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко, Олег Кудрик;

    — защитники: Богдан Бутко, Исмаили, Марсио Азеведо, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Давид Хочолава;

    — полузащитники: Тарас Степаненко, Фред, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Марлос, Тайсон, Бернард, Дентиньо, Иван Петряк;

    — нападающие: Густаво Бланко Лещук, Факундо Феррейра.

    Нпомним, ранее донецкий "Шахтер" победил итальянский "Наполи" в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. Матч, прошедший на стадионе "Металлист" в Харькове, закончился победой "горняков" со счетом 2:1. 

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