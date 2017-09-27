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    Спорт

    Результаты матчей группового турнира ЛЧ, сыгранных во вторник

    (обновлено: )69
    В поединке в группе F донецкий "Шахтер" на выезде уступил "Манчестер Сити" со счетом 0:2. После двух туров в активе "горняков" 3 очка.
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Associated Press Claude Paris

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Во вторник, 26 сентября, состоялись матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов в квартетах E, F, G и H.

    Матч Шахтер - Напали. Горняки празднуют забитый гол
    Twitter.com/FCShakhtar
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    В одном из поединков донецкий "Шахтер" на выезде уступил "Манчестер Сити" со счетом 0:2. 

    Результаты матчей, сыгранных во вторник, 26 сентября:

    Группа E: "Севилья" — "Марибор" — 3:0 (Бен Йеддер, 27, 38, 83 (с пенальти)); "Спартак" — "Ливерпуль" — 1:1 (Фернандо, 23 — Коутиньо, 31).

    Группа F: "Манчестер Сити" — "Шахтер" — 2:0 (Де Брюйне, 48, Стерлинг, 90); "Наполи" — "Фейеноорд" — 3:1 (Инсинье, 7, Мертенс, 49, Кальехон, 70 — Амрабат, 90+3).

    Группа G: "Бешикташ" — РБ "Лейпциг" — 2:0 (Бабель, 11, Талиска, 43); "Монако" — "Порту" — 0:3 (Абубакар, 31, 69, Лайюн, 89).

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    Группа H: АПОЕЛ — "Тоттенхэм" — 0:3 (Кейн, 39, 62, 67); "Боруссия" Д — "Реал" — 1:3 (Обамеянг, 54 — Бэйл, 18, Роналду, 49, 79).

    В среду, 27 сентября, состоятся матчи в группах A, B, C, D. 

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