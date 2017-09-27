Результаты матчей группового турнира ЛЧ, сыгранных во вторник

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Во вторник, 26 сентября, состоялись матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов в квартетах E, F, G и H.
В одном из поединков донецкий "Шахтер" на выезде уступил "Манчестер Сити" со счетом 0:2.
Результаты матчей, сыгранных во вторник, 26 сентября:
Группа E: "Севилья" — "Марибор" — 3:0 (Бен Йеддер, 27, 38, 83 (с пенальти)); "Спартак" — "Ливерпуль" — 1:1 (Фернандо, 23 — Коутиньо, 31).
Группа F: "Манчестер Сити" — "Шахтер" — 2:0 (Де Брюйне, 48, Стерлинг, 90); "Наполи" — "Фейеноорд" — 3:1 (Инсинье, 7, Мертенс, 49, Кальехон, 70 — Амрабат, 90+3).
Группа G: "Бешикташ" — РБ "Лейпциг" — 2:0 (Бабель, 11, Талиска, 43); "Монако" — "Порту" — 0:3 (Абубакар, 31, 69, Лайюн, 89).
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Группа H: АПОЕЛ — "Тоттенхэм" — 0:3 (Кейн, 39, 62, 67); "Боруссия" Д — "Реал" — 1:3 (Обамеянг, 54 — Бэйл, 18, Роналду, 49, 79).
В среду, 27 сентября, состоятся матчи в группах A, B, C, D.