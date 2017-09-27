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    Спорт

    Шахтер" проиграл "Манчестер Сити" в матче группового этапа ЛЧ

    (обновлено: )17
    Поединок, который прошел в Манчестере во вторник вечером, завершился победой хозяев со счетом 2:0. По ходу матча голкипер "горняков" Андрей Пятов отразил пенальти.
    Болельщики Шахтера. Архивное фото
    Сайт ФК "Шахтер"

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" проиграл во втором матче группового этапа Лиги чемпионов английскому "Манчестер Сити". 

    Поединок, который прошел в Манчестере во вторник вечером, завершился победой хозяев со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Де Брюйне и Стерлинг.

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    Отметим, что голкипер украинской команды Андрей Пятов также отразил пенальти. 

    Напомним, в первом матче группового турнира ЛЧ "горняки" обыграли итальянский "Наполи" со счетом 2:1. 

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