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    "Шахтер": Срна не отстранен за допинг, но решил пока не играть

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    ФК "Шахтер" проинформирован, что в допинг-пробе Дарио Срны, взятой во внесоревновательный период был найден запрещенный препарат, говорится в сообщении клуба.
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    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Положительная допинг-проба защитника донецкого "Шахтера" и сборной Хорватии по футболу Дарио Срны была взята 22 марта 2017 года во внесоревновательный период, игрок решил приостановить выступления за клуб, однако официального запрета в отношении него не вводилось, сообщается на официальном сайте "горняков".

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    Хорват не принимал участие в недавнем матче "Шахтера" с одесским "Черноморцем", который состоялся 17 сентября. Главный тренер донецкого клуба Паулу Фонсека объяснил отсутствие игрока тем, что дал ему отдохнуть. Ранее хорватские СМИ сообщали, что Срна весной, вероятно, сдал положительный допинг-тест.

    "ФК "Шахтер" проинформирован, что в допинг-пробе Дарио Срны, взятой во внесоревновательный период, а именно 22 марта 2017 года, был найден запрещенный препарат", — говорится в сообщении.

    "На сегодняшний день не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на своей защите Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду. Клуб уважает и поддерживает решение Дарио и уверен, что игрок докажет свою невиновность", — отмечается на сайте.

    "Шахтер" также подчеркивает, что считает неприемлемым применение допинга в спорте, и подтверждает приверженность идее борьбы с допингом.

    В нынешнем сезоне Срна сыграл 10 матчей за "Шахтер".

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