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    Спорт

    "Шахтер", доигрывая вдесятером, обыграл "Фейеноорд" в Лиге чемпионов

    (обновлено: )14610
    Матч, состоявшийся в Роттердаме во вторник вечером, закончился победой гостей со счетом 2:1. В составе "горняков" дублем отличился Бернард.
    Матч Лиги чемпионов Фейеноорд - Шахтер
    @Feyenoord

    КИЕВ, 17 кот — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" обыграл голландский "Фейеноорд" в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов.

    Матч Лиги чемпионов Манчестер Сити - Шахтер. Видео
    Канал пользователя Серёжа Стратий
    "Манчестер Сити" vs "Шахтер". Все голы и лучшие моменты матча

    Поединок, состоявшийся в Роттердаме во вторник вечером, закончился победой гостей со счетом 2:1. 

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    Первый гол в матче забили голландцы уже на 8-ой минуте: Бергейс головой на добивании отправил мяч в ворота Пятова. Сравнять счет "горнякам" удалось уже на 25 минуте, когда Бернард вышел один на один с голкипером "Фейеноорда". Тот же Бернард на 55-ой минуте после дальней подачи Бутко оформил дубль. 

    Отметим, что "Шахтер" доигрывал второй тайм вдесятером, так на 75-ой минуте за срыв атаки Ракицкий получил вторую желтую и был удален с поля. 

    @Feyenoord
    Матч Лиги чемпионов "Фейеноорд" - "Шахтер"

    Посте трех туров в активе подопечных Паулу Фонсеки 9 очков. 

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