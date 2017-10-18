Результаты матчей группового этапа ЛЧ, сыгранных во вторник

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Донецкий "Шахтер" в Роттердаме добыл победу в напряженном матче против местного "Фейеноорда" со счетом 2:1. После трех туров группового этапа ЛЧ в активе подопечных Паулу Фонсеки 6 очков.