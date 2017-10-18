Результаты матчей группового этапа ЛЧ, сыгранных во вторник

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Во вторник, 17 октября, состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов-2017/18 в квартетах E, F, G и H.
Украинских болельщиков порадовал донецкий "Шахтер", обыгравший на выезде голландский "Фейеноорд" со счетом 2:1.
Результаты матчей, сыгранных во вторник:
Группа E: "Марибор" — "Ливерпуль" — 0:7 (Фирмино, 4, 54 Коутиньо, 13, Салах, 19, 39, Окслейд-Чемберлен, 86, Александер-Арнольд, 89);
"Спартак" — "Севилья" — 5:1 (Промес, 18, 90, Мельгарехо, 58, Глушаков, 67, Луис Адриано, 74 — Кьер, 30).
Группа F: "Фейеноорд" — "Шахтер" — 1:2 (Бергуйс, 7 — Бернард, 25, 53); "Манчестер Сити" — "Наполи" — 2:1 (Стерлинг, 9, Жезус, 13 — Диавара, 73 (с пенальти)).
Группа G: РБ "Лейпциг" — "Порту" — 3:2 (Орбан, 8, Форсберг, 37, Огастэн, 40 — Абубакар, 18, Маркано, 44); "Монако" — "Бешикташ" — 1:2
(Фалькао, 30 — Тосун, 34, 54).
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Группа H: "Реал" — "Тоттенхэм" — 1:1 (Роналду, 43 (с пенальти) — Варан, 28 (автогол)); АПОЭЛ — "Боруссия" Д — 1:1 (Поте, 62 — Папастатопулос, 67).
Отметим, после трех туров группового этапа ЛЧ в активе подопечных Паулу Фонсеки 6 очков.