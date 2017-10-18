"Фейеноорд" vs "Шахтер". Все голы и лучшие моменты матча

Донецкий "Шахтер" обыграл голландский "Фейеноорд" в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов.

Поединок, состоявшийся в Роттердаме во вторник вечером, закончился победой гостей со счетом 2:1.

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Первый гол в матче забили голландцы уже на 8-ой минуте: Бергейс головой на добивании отправил мяч в ворота Пятова. Сравнять счет "горнякам" удалось уже на 25-ой минуте, когда Бернард вышел один на один с голкипером "Фейеноорда". Тот же Бернард на 55-ой минуте после дальней подачи Бутко оформил дубль.

Отметим, что "Шахтер" доигрывал второй тайм вдесятером, так на 75-ой минуте за срыв атаки Ракицкий получил вторую желтую и был удален с поля.

После трех туров в активе подопечных Паулу Фонсеки 9 очков.