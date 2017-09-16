ФФУ прекратила сотрудничество с арбитром из Симферополя Жабченко

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Комитет арбитров Федерации футбола Украины прекращает сотрудничество с крымским футбольным арбитром Анатолием Жабченко, говорится в официальном сообщении организации.

Соответствующее решение было принято руководством Комитета после рассмотрения обращения рефери, которое Жабченко лично направил в адрес Комитета.

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Арбитр известен тем, что живет на территории Крыма, но каждый раз летел на матчи Украинской Премьер-лиги из Симферополя через Москву, тем самым нарушая правила пересечения государственной границы.

Напомним, в июле Жабченко со скандалом был вынужден отказаться от обслуживание матча на Суперкубок Украины. Тогда сам рефери обвинил СМИ в том, что они оказывали давление на него и заставили принять решение. Также сообщалось, что Жабченко и еще один крымский футбольный арбитр — Юрий Вакс — были внесены в базу сайта "Миротворец".

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.