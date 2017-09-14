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    США обеспокоены приговором зампреду Меджлиса крымскотатарского народа

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    В Госдепе США заявили, что обвинения против Ахмета Чийгоза касаются демонстрации, "которая имела место еще до начала российской оккупации".
    Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. США обеспокоены приговором зампреду Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.

    Флаг США
    GABRIELLE LURIE / AFP
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    Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года, он получил 8 лет колонии общего режима. Защита намерена обжаловать приговор и добиваться экстрадиции Чийгоза на Украину. МИД Украины выразил протест и потребовал освобождения Чийгоза.

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    "Мы глубоко обеспокоены приговором на 8 лет тюрьмы, который был вынесен судом в Крыму 10 сентября в отношении заместителя главы Крымскотатарского Меджлиса в связи с необоснованными обвинениями, касающимися демонстрации, которая имела место еще до начала российской оккупации. Это еще одно в долгой череде политически мотивированных действий по судебному преследованию Меджлиса и его руководства, которых преследуют за то, что они против попытки России аннексировать Крым", — заявила Науэрт.

    По версии следствия, Чийгоз 26 февраля 2014 года был одним из организаторов массовых беспорядков под стенами государственного совета автономной республики (в то время верховный совет). Чийгоз обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ об организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества. Остальные пять обвиняемых также проходят по статье УК РФ "участие в массовых беспорядках".

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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