КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. США обеспокоены приговором зампреду Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.

Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года, он получил 8 лет колонии общего режима. Защита намерена обжаловать приговор и добиваться экстрадиции Чийгоза на Украину. МИД Украины выразил протест и потребовал освобождения Чийгоза.

Читайте также — Волошин: Порошенко дал понять патриотам, что войной Крым и Донбасс не вернуть

"Мы глубоко обеспокоены приговором на 8 лет тюрьмы, который был вынесен судом в Крыму 10 сентября в отношении заместителя главы Крымскотатарского Меджлиса в связи с необоснованными обвинениями, касающимися демонстрации, которая имела место еще до начала российской оккупации. Это еще одно в долгой череде политически мотивированных действий по судебному преследованию Меджлиса и его руководства, которых преследуют за то, что они против попытки России аннексировать Крым", — заявила Науэрт.

По версии следствия, Чийгоз 26 февраля 2014 года был одним из организаторов массовых беспорядков под стенами государственного совета автономной республики (в то время верховный совет). Чийгоз обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ об организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества. Остальные пять обвиняемых также проходят по статье УК РФ "участие в массовых беспорядках".

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.