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    Россия

    В РФ отреагировали на призыв Порошенко сделать Крым непосильной ношей

    Тема:

    Ежегодное послание Порошенко к Раде (29)

    (обновлено: )10
    Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал Украине вернуть не Крым, а долю ВВП на душу населения 1990 года.
    Председатель комитета Государственной Думы РФ, депутат Алексей Пушков
    RIA News Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, который призвал создать такие условия, чтобы Крым стал для России непосильной ношей.

    Порошенко выступил в Верховной Раде
    УНИАН
    Президент говорит. Порошенко выступил в Раде с посланием

    Ранее Порошенко признал, что Киев не сможет забрать Крым силой, однако будет создавать условия, чтобы регион стал для России непосильной ношей. По его словам, Украина должна создать все условия, чтоб России "запекло".

    "Порошенко призвал украинцев сделать так, чтобы России из-за Крыма "запекло". Не за то взялся. Был один такой в Грузии. Пусть изучит его опыт", — написал Пушков в Twitter.

    Он посоветовал Украине вернуть не Крым, а долю ВВП на душу населения 1990 года или уровень экономики времен бывшего президента Украины Виктора Януковича. По мнению российского сенатора, это для Украины "недосягаемая ныне высота".

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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