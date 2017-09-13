Ведущая итальянская спортивная газета назвала Крым российской территорией

КИЕВ, 13 сен – РИА Новости Украина. Итальянское печатное издание Gazzetta dello Sport написало о том, что Крым был присоединен к России, сообщил журналист Никита Черняк в Facebook.

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"Сегодняшняя Gazzetta dello Sport указала Крым территорией России. При этом автор материала Пьерфранческо Аркетти вещает прямо из Харькова", — пишет Черняк.

По его словам, это далеко не первый случай, когда итальянская пресса позволяет себе такое.

"Ничего нового. Годы идут, итальянская пресса остается такой итальянской", — иронизирует Черняк.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.