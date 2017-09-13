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    Политика

    Ведущая итальянская спортивная газета назвала Крым российской территорией

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (178)

    19950
    По словам журналиста Никиты Черняка, ведущая итальянская спортивная газета Gazzetta dello Sport указала Крым территорией России, "это далеко не первый случай, когда итальянская пресса позволяет себе такое".
    Побережье Черного моря и гора Аю-Даг в Гурзуфе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 сен – РИА Новости Украина. Итальянское печатное издание Gazzetta dello Sport написало о том, что Крым был присоединен к России, сообщил журналист Никита Черняк в Facebook.

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    "Сегодняшняя Gazzetta dello Sport указала Крым территорией России. При этом автор материала Пьерфранческо Аркетти вещает прямо из Харькова", — пишет Черняк.

    По его словам, это далеко не первый случай, когда итальянская пресса позволяет себе такое.

    "Ничего нового. Годы идут, итальянская пресса остается такой итальянской", — иронизирует Черняк.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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