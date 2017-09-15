наверх
15.09.201719:16
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Глава Крыма предложил Порошенко создать "клуб друзей по деоккупации Украины"

    (обновлено: )12710
    Как отметил Сергей Аксенов, есть встречное предложение: создать международный "клуб друзей по деоккупации Украины". С приглашением представителей Венгрии, Польши, Румынии, Словакии.
    Сергей Аксенов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ на идею Петра Порошенко предложил представителям граничащих с Украиной Венгрии, Польши, Румынии и Словакии войти в международный "клуб друзей по деоккупации Украины".

    Президент Украины Порошенко ранее предложил создать международную группу "друзей по деоккупации Крыма" и обсудить эту идею на Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    "Есть встречное предложение: создать международный "клуб друзей по деоккупации Украины". С приглашением представителей Венгрии, Польши, Румынии, Словакии", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

    По его словам, киевская власть – международный провокатор, превративший Украину в источник русофобии, который отравляет атмосферу международных отношений. "Это единственная функция Порошенко. Все его заявления нужно рассматривать именно в таком контексте", — подчеркнул Аксенов.

    Он добавил, что Крым – не вещь, которую можно перекладывать с места на место, крымчане сделали свой выбор. "Никто и никогда не сможет заставить народы полуострова изменить это решение", — подчеркнул глава республики.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Петр Порошенко на форуме YES
      YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве
      Учения России и Белоруссии "Запад-2017"
      "Запад-2017": учения России и Белоруссии
      Взрыв в лондонском метро
      Европу атакуют: взрыв в Лондоне
      Давид Сакварелидзе. Архивное фото
      "Турне" Саакашвили: скандал продолжается