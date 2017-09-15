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    Политика

    Порошенко предложил создать "группу друзей деоккупации Крыма"

    Тема:

    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве (8)

    (обновлено: )289013
    Президент Петр Порошенко, выступая на международной ежегодной конференции "Ялтинская европейская стратегия", отметил, что "группа друзей деоккупации Крыма" будет создана для совместных шагов и действий.
    Петр Порошенко на форуме YES
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил об инициативе создать международную "группу друзей деоккупации Крыма". 

    "Во время Генассамблеи ООН обсудим идею создания международного круга друзей деоккупации Крыма для координации совместных шагов и действий", — сказал Порошенко, выступая на форуме YES в Киеве.

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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