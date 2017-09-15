Порошенко предложил создать "группу друзей деоккупации Крыма"

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил об инициативе создать международную "группу друзей деоккупации Крыма".

"Во время Генассамблеи ООН обсудим идею создания международного круга друзей деоккупации Крыма для координации совместных шагов и действий", — сказал Порошенко, выступая на форуме YES в Киеве.

Той факт, що в рамках ООН вдалося зафіксувати за Росією статус окупаційної держави – підтверджує, що ми на правильному шляху — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 сентября 2017 г.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.