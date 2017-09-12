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    Культура

    Уникальные 140 артефактов нового "скифского золота" переданы в Крым

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    Как отмечается, речь идет о предметах и украшениях небольшого размера, служивших украшениями для женщины. Все предметы относятся к позднескифской культуре Крыма.
    Музейный экспонат выставки Крым - золотой остров в Черном море
    УНИАН

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Скифские золотые украшения в количестве 140 предметов, найденные в некрополе на западном побережье Крыма, переданы в Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник, предметы аналогичны артефактам из коллекции "скифского золота", задержанной в Нидерландах, сказал РИА Новости руководитель археологической экспедиции, археолог Александр Труфанов.

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    "Наиболее значимая находка – погребение женщины в склепе, датируемое первым веком нашей эры. На ней был венок из золотых листьев, золотые серьги, золотое ожерелье и бляшки на рукавах, стеклянные бусы, в склепе мы нашли также сосуды. Рядом в разграбленном склепе мы нашли еще несколько золотых предметов. Всего было найдено 140 золотых предметов", — сказал Труфанов.

    В основном речь идет о предметах и украшениях небольшого размера, служивших украшениями для женщины, сказал Труфанов. Все предметы относятся к позднескифской культуре Крыма, само захоронение датируется серединой I века нашей эры, отметил руководитель экспедиции.

    "Захоронение было для одного человека, что нетипично. Обычно в склепе до 20 захоронений. Видимо, все-таки ее статус был не мал. Среди находок, которые уехали в Амстердам (в 2014 году – Ред.) – точно такие же золотые листья из венка, которые найдены нами. Эта находка совершенно точно аналогична артефактам из коллекции "скифского золота". Все предметы переданы в Бахчисарайский музей и, уверен, вскоре станут его экспонатами", — сказал Труфанов.

    Ранее сообщалось, что коллекция скифского золота, около 2 тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым присоединился к РФ. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама 14 декабря постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

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