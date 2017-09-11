Евросоюз не признает выборы в Крыму и Севастополе

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Европейский Союз не признает проведение выборов в Крыму, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы.

Севастопольцы в воскресенье, 10 сентября, избрали губернатора города. Также в Крыму прошли довыборы в парламент.

"Губернаторские выборы прошли в Севастополе. Европейский Союз не признал незаконное присоединение Крыма и Севастополя к Российской Федерации и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове", — говорится в сообщении.

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"Любой, кто был избран на Крымском полуострове и заявляет, что представляет Крым и Севастополь, не будет признан в качестве представителя этих территорий, которые являются украинскими. ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", — добавили в Европейской внешнеполитической службе.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.