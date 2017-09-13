В Крыму прокомментировали падение турпотока в 2017 году

КИЕВ, 13 сен – РИА Новости Украина. Падение туристического потока в Крым по сравнению с прошлым годом составило около 6,3%, сообщил глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Более четырех миллионов туристов отдохнули в Крыму с января по август текущего года.

"Спрос на Крым есть. Он остается одним из самых востребованных внутренних туристических направлений. Мы лидируем и по бронировкам и по авиаперелетам, несмотря на их дороговизну. В целом, на наш взгляд, сезон состоялся. Это однозначно… По нашим оценкам, падение, по сравнению с прошлым годом, около 6,3%. Многие туроператоры говорят, что падение намного больше — 20-30%, но мы с этим не согласны", — сказал Черняк в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, в этом курортном сезоне как никогда были востребованы для размещения миниотели и частный сектор.

"Предыдущие года наши туристы пользовались услугами туроператоров из-за незнания региона: как доехать, где пересесть, где находится санаторий или гостиница, что рядом? Теперь, за последние три года российские туристы достаточно изучили Крым, поэтому та цифра, которую называют туроператоры по падению турпотока, это падение как раз-таки в среде туроператоров", — пояснил Черняк.

По его мнению, туристы отказываются от услуг туроператоров, отдавая предпочтение самостоятельному планированию отдыха. В то же время, Черняк подчеркнул, что незначительное снижение турпотока связано с рядом субъективных и объективных факторов, среди которых затянувшиеся холода в начале лета и демпинг цен на отдых в Турции.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.