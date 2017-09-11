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    Россия

    В МИД РФ подшутили над Меркель в связи с заявлением о Крыме и ГДР

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    Украина - США - РФ: крымский вопрос (176)

    (обновлено: )29940
    По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, германские СМИ напишут, что "русские хакеры", которыми так активно пугают немцев, на этот раз "взломали" не сервер предвыборного штаба, а сразу кандидата.
    Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова канцлера Германии Ангелы Меркель о Крыме, пошутив, что из-за упоминания полуострова в контексте объединения Германии немецкие СМИ могут написать, что "русские хакеры" на этот раз взломали не сервер предвыборного штаба, а сразу кандидата.

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    Ранее в интервью газете Frankfurter Allgemeine федеральный канцлер заявила, что, по ее мнению, признать присоединение Крыма к России — это то же самое, что во времена ГДР смириться с существованием двух немецких государств вместо того, чтобы стремиться к объединению.

    "Разве кто-то мог представить себе пару лет назад, что канцлер ФРГ возьмёт и разрешит сложнейшую крымскую дилемму, упомянув её в контексте объединения Германии? Ведь когда в 2015 году Сергей Лавров на Мюнхенской конференции, говоря о крымском референдуме, напомнил, что "объединение Германии происходило без всякого референдума, и мы были активными сторонниками этого", местная публика зашлась от возмущения — по залу прокатилась волна шипения, перешедшего в гул. Теперь же упоминание истории Крыма и объединения Германии, хотя и неуклюже оформленное, но точка зрения немецкого руководства", — написала дипломат в Facebook.

    Она отметила, что заявление является дополнительным "железобетонным" аргументом, "чётко указывающим на историческую справедливость случившегося".

    "Так как разделённым не по своей воле народом является народ России и Крыма, а не Крыма и Украины, что подтверждено не только референдумом 2014 года, но и референдумами, а также попытками их проведения, имевшими место, начиная с коллапса СССР. Но с другой-то стороны, не исключаю, что завтра германские СМИ напишут, что "русские хакеры", которыми так активно пугают немцев, на этот раз "взломали" не сервер предвыборного штаба, а сразу кандидата? Но и в том и в другом случае старина Фрейд остался бы доволен", — заявила Захарова.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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