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    Политика

    МИД Украины выразил протест в связи с выборами в Крыму

    (обновлено: )23917
    Официальный представитель МИД Марьяна Беца отметила, что внешнеполитическое ведомство выражает решительный протест в связи с "избирательными процессами" в Крыму.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с выборами в Крыму, сообщила в воскресенье официальный представитель МИД Марьяна Беца.

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    В воскресенье в России проходит единый день голосования. На полуострове выбирают губернатора города Севастополя, а также проходят довыборы в крымский парламент и ряд муниципалитетов.

    "Выражаем решительный протест в связи с "избирательными процессами" в оккупированном Крыму… Грубое нарушение РФ международного права и законов Украины", — написала Беца в своем микроблоге в Twitter.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко признал, что Киев не сможет забрать Крым силой, однако будет создавать условия, чтобы регион стал для России непосильной ношей. По его словам, Украина должна создать все условия, чтоб России "запекло".

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

     

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