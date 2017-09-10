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    Политика

    Глава избиркома Крыма о протесте МИД Украины: "состояние души"

    (обновлено: )14530
    Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев отметил, что важно - выборы признает вся страна. В Крыму сегодня выбирают губернатора города Севастополя, также проходят довыборы в крымский парламент и ряд муниципалитетов.
    Побережье Черного моря и гора Аю-Даг в Гурзуфе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 сен – РИА Новости Украина. Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев заявил, что на протест министерства иностранных дел Украины в связи с выборами в крымском регионе — обычная реакция Киева.

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    В воскресенье на полуострове выбирают губернатора города Севастополя, также проходят довыборы в крымский парламент и ряд муниципалитетов. По этому поводу МИД Украины уже выразил протест.

    "Это их обычная позиция, им же нужно о чем-то говорить, вот и они говорят о том, что весь мир не признает, хотя это абсолютно не так. На последних выборах в Госдуму у Крыма появились там свои представители, которые работают, и есть положительные моменты их работы. Для нас самое главное, что эти выборы признает вся страна, а то, что они заявляют, это состояние души", — сказал Малышев журналистам.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко признал, что Киев не сможет забрать Крым силой, однако будет создавать условия, чтобы регион стал для России непосильной ношей. По его словам, Украина должна создать все условия, чтоб России "запекло".

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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