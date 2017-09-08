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    Общество

    Порошенко призвали не думать о судьбе Крыма

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (175)

    (обновлено: )30630
    Главе государства посоветовали думать не о возращении Крыма, а о сохранении территории своей страны и ее жителях. Глава крымского парламента отметил, что "крымчане определились со своей судьбой".
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 8 сен – РИА Новости Украина. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что президенту Украины Петру Порошенко стоит думать не о возращении Крыма, а о сохранении территории своей страны и ее жителях.

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    Под железнодорожной аркой Крымского моста прошло первое судно

    "Господину Порошенко захотелось вернуть Крым, но он справился хотя бы с той территорией, что у него есть. Главная проблема — удержать существующие территории, напоить и накормить людей, дать им надежду на будущее, а не заботиться о судьбе Крыма. Крымчане определились со своей судьбой, и здесь никаких других версий для нас нет", — сказал Константинов журналистам.

    Ранее Порошенко признал, что Киев не сможет забрать Крым силой, однако будет создавать условия, чтобы регион стал для России непосильной ношей. По его словам, Украина должна создать все условия, чтоб России "запекло".

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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