У Порошенко приравняли прорыв Сааашвили к "захвату военных частей Крыма"

JANEK SKARZYNSKI / AFP

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, нардеп от БПП Ирина Фриз заявила, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его сторонники накануне злоупотребили своим правом на протест.

"Есть большие сомнения, что человек, который вообще проигнорировал возможность отстаивания своих прав законно сможет в дальнейшем отстаивать законность в государстве, ведь тот, кто строит политическую карьеру на нарушении закона и дальше будет стоять на пути правового нигилизма", — отметила Фриз.

По ее словам, политики, которые помогли пересечь границу Саакашвили, продемонстрировали неуважение к закону.

"Я думаю, что сегодня был тест. Тест на патриотизм, уважение к закону и готовность политиков продемонстрировать нации, как следует защищать свои права. Выбранный путь доказал — тест провален. А нападение на военнослужащих погранслужбы устранило любую разницу между теми, кто преодолевал границу на пропускном пункте "Шегини" и теми, кто в 2014 году в Крыму захватывал воинские части. Сегодня мы увидели неуважение. Неуважение к государственной границе. Со стороны тех, кто в первую очередь должен стоять на ее защите" — резюмировала Ирина Фриз.

Государственная пограничная служба сообщила, что предварительно в действиях организаторов массовых беспорядков на границе усматриваются признаки незаконного пересечения границы и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Генеральный прокурор Юрий Луценко, заявил, что организаторы незаконного пересечения границы будут привлечены к ответственности.

Саакашвили при поддержке сторонников прорвался в воскресенье через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины.

Ранее президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться в Украину.