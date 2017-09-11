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    Политика

    У Порошенко приравняли прорыв Сааашвили к "захвату военных частей Крыма"

    Тема:

    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину (402)

    (обновлено: )20903
    Нардеп от БПП Ирина Фриз заявила, что политики, которые помогли пересечь границу Михаилу Саакашвили, также продемонстрировали неуважение к закону.
    Михаил Саакашвили 10 сентября 2017
    JANEK SKARZYNSKI / AFP

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, нардеп от БПП  Ирина Фриз заявила, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его сторонники накануне злоупотребили своим правом на протест.

    Олег Постернак. Архивное фото
    Олег Постернак/Facebook
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    "Есть большие сомнения, что человек, который вообще проигнорировал возможность отстаивания своих прав законно сможет в дальнейшем отстаивать законность в государстве, ведь тот, кто строит политическую карьеру на нарушении закона и дальше будет стоять на пути правового нигилизма", — отметила Фриз.

    По ее словам, политики, которые помогли пересечь границу Саакашвили, продемонстрировали неуважение к закону.

    "Я думаю, что сегодня был тест. Тест на патриотизм, уважение к закону и готовность политиков продемонстрировать нации, как следует защищать свои права. Выбранный путь доказал — тест провален. А нападение на военнослужащих погранслужбы устранило любую разницу между теми, кто преодолевал границу на пропускном пункте "Шегини" и теми, кто в 2014 году в Крыму захватывал воинские части. Сегодня мы увидели неуважение. Неуважение к государственной границе. Со стороны тех, кто в первую очередь должен стоять на ее защите" — резюмировала Ирина Фриз.

    Государственная пограничная служба сообщила, что предварительно в действиях организаторов массовых беспорядков на границе усматриваются признаки незаконного пересечения границы и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Генеральный прокурор Юрий Луценко, заявил, что организаторы незаконного пересечения границы будут привлечены к ответственности.

    Саакашвили при поддержке сторонников прорвался в воскресенье через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины.

    Ранее президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться в Украину.

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