Лига Европы. Результаты первых матчей раунда плей-офф

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Накануне вечером состоялись первые поединки раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Киевское "Динамо" и "Александрия" сыграли выездные матчи вничью.

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Лига Европы. Раунд плей-офф. Результаты первых матчей: БАТЭ — "Александрия" — 1:1; "Маритиму" — "Динамо" — 0:0; "Динамо" (Загреб) — "Шкендербеу" — 1:1; "Вардар" — "Фенербахче" — 2:0; "Виктория" (Плзень) — АЕК (Ларнака) — 3:1; "Панатинаикос" — "Атлетик" — 2:3; "Домжале" — "Марсель" — 1:1; "Брюгге" — АЕК — 0:0; "Милан" — Шкендия 79" — 6:0; "Легия" — "Шериф" — 1:1; "Эвертон" — "Хайдук" — 2:0; "Аполлон" — "Мидтьюлланд" — 3:2; "Хафнарфьордур" — "Брага" — 1:2; ПАОК — "Эстерсунд" — 3:1; "Лудогорец" — "Судува" — 2:0; "Альтах" — "Маккаби" (Тель-Авив) — 0:1; "Осиек" — "Аустрия" — 1:2; "Виторул" — "Ред Булл" — 1:3; "Аякс" — "Русенборг" — 0:1; "Партизан" — "Видеотон" — 0:0.

Ответные поединки состоятся 24 августа.