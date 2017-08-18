наверх
18.08.201705:10
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Лига Европы. Результаты первых матчей раунда плей-офф

    (обновлено: )7
    Киевское "Динамо" и "Александрия" сыграли выездные матчи вничью. Ответные поединки раунда плей-офф квалификации Лиги Европы состоятся 24 августа.
    Новый логотип Лиги Европы
    UEFA Europa League/Twitter

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Накануне вечером состоялись первые поединки раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

    Победный сет Свитолиной во встрече с Уильямс на турнире в Торонто. Видео
    Канал UKRAINE SPORT на Youtube
    Победный сет Свитолиной во встрече с Уильямс на турнире в Торонто

    Киевское "Динамо" и "Александрия" сыграли выездные матчи вничью. 

    Читайте также: Названы претенденты на звание лучшего тренера ФИФА 2017 года

    Лига Европы. Раунд плей-офф. Результаты первых матчей: БАТЭ — "Александрия" — 1:1; "Маритиму" — "Динамо" — 0:0; "Динамо" (Загреб) — "Шкендербеу" — 1:1; "Вардар" — "Фенербахче" — 2:0; "Виктория" (Плзень) — АЕК (Ларнака) — 3:1; "Панатинаикос" — "Атлетик" — 2:3; "Домжале" — "Марсель" — 1:1; "Брюгге" — АЕК — 0:0; "Милан" — Шкендия 79" — 6:0; "Легия" — "Шериф" — 1:1; "Эвертон" — "Хайдук" — 2:0; "Аполлон" — "Мидтьюлланд" — 3:2; "Хафнарфьордур" — "Брага" — 1:2; ПАОК — "Эстерсунд" — 3:1; "Лудогорец" — "Судува" — 2:0; "Альтах" — "Маккаби" (Тель-Авив) — 0:1; "Осиек" — "Аустрия" — 1:2; "Виторул" — "Ред Булл" — 1:3; "Аякс" — "Русенборг" — 0:1; "Партизан" — "Видеотон" — 0:0.

    Ответные поединки состоятся 24 августа. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Теракт в центре Барселоны. Спецоперация полиции
    Теракт в Барселоне
    Джеймс Мэттис
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    Вирус Коксаки
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину