"Динамо" и "Александрия" узнали своих соперников в Лиге Европы

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Украинские футбольные клубы "Александрия" и "Динамо" встретятся с соперниками из Белоруссии и Португалии в рамках борьбы за путевку в групповой этап Лиги Европы, сообщает Р-Спорт. Об этом стало известно в ходе жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, которая состоялась в пятницу в швейцарском Ньоне.
Киевский "Динамо" встретится с клубом "Маритиму" (Португалия), тогда как футбольный клуб из Александрии сыграет с чемпионом Белоруссии по футболу, командой БАТЭ. Первый матч пройдет 17 августа в Борисове, ответный – 24 августа в Александрии.
Остальные пары в раунде плей-офф выглядят следующим образом:
"Шкендия" (Македония) – "Милан" (Италия),
"Вардар" (Македония) – "Фенербахче" (Турция),
"Аякс" (Нидерланды) – "Русенборг" (Норвегия),
"Осиек" (Хорватия) – "Аустрия" (Австрия),
"Альтах" (Австрия) – "Маккаби" (Израиль, Тель-Авив),
"Брюгге" (Бельгия) – АЕК (Греция),
"Динамо" (Хорватия, Загреб) – "Скендербеу" (Албания),
"Лудогорец" (Болгария) – "Судува" (Литва),
"Панатинаикос" (Греция) – "Атлетик" (Испания),
"Аполлон" (Кипр) – Миттьюлланн (Дания),
"Домжале" (Словения) — "Марсель" (Франция),
"Партизан" (Сербия) – "Видеотон" (Венгрия),
"Хабнарфьордюр" (Исландия) – "Брага" (Португалия),
"Эвертон" (Англия) – "Хайдук" (Хорватия),
"Легия" (Польша) – "Шериф" (Молдавия),
"Вииторул" (Румыния) – "Зальцбург" (Австрия),
"Виктория" (Чехия) – АЕК (Кипр),
ПАОК (Греция) – "Эстерсунд" (Швеция).
Команды, указанные первыми в парах, проведут первые матчи дома 17 августа. Ответные встречи состоятся на полях соперников 24 августа.