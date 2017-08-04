"Динамо" и "Александрия" узнали своих соперников в Лиге Европы

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Украинские футбольные клубы "Александрия" и "Динамо" встретятся с соперниками из Белоруссии и Португалии в рамках борьбы за путевку в групповой этап Лиги Европы, сообщает Р-Спорт. Об этом стало известно в ходе жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, которая состоялась в пятницу в швейцарском Ньоне.

Киевский "Динамо" встретится с клубом "Маритиму" (Португалия), тогда как футбольный клуб из Александрии сыграет с чемпионом Белоруссии по футболу, командой БАТЭ. Первый матч пройдет 17 августа в Борисове, ответный – 24 августа в Александрии.

Остальные пары в раунде плей-офф выглядят следующим образом:

"Шкендия" (Македония) – "Милан" (Италия),

"Вардар" (Македония) – "Фенербахче" (Турция),

"Аякс" (Нидерланды) – "Русенборг" (Норвегия),

"Осиек" (Хорватия) – "Аустрия" (Австрия),

"Альтах" (Австрия) – "Маккаби" (Израиль, Тель-Авив),

"Брюгге" (Бельгия) – АЕК (Греция),

"Динамо" (Хорватия, Загреб) – "Скендербеу" (Албания),

"Лудогорец" (Болгария) – "Судува" (Литва),

"Панатинаикос" (Греция) – "Атлетик" (Испания),

"Аполлон" (Кипр) – Миттьюлланн (Дания),

"Домжале" (Словения) — "Марсель" (Франция),

"Партизан" (Сербия) – "Видеотон" (Венгрия),

"Хабнарфьордюр" (Исландия) – "Брага" (Португалия),

"Эвертон" (Англия) – "Хайдук" (Хорватия),

"Легия" (Польша) – "Шериф" (Молдавия),

"Вииторул" (Румыния) – "Зальцбург" (Австрия),

"Виктория" (Чехия) – АЕК (Кипр),

ПАОК (Греция) – "Эстерсунд" (Швеция).

Команды, указанные первыми в парах, проведут первые матчи дома 17 августа. Ответные встречи состоятся на полях соперников 24 августа.