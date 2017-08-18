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    Спорт

    "Динамо" упустило победу в матче ЛЕ против португальского "Маритиму"

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    Встреча, прошедшая в Португалии в четверг вечером, завершилась со счетом 0:0. Киевляне доигрывали концовку матча в меньшинстве. Ответная игра состоится в Киеве 24 августа.

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с португальским клубом "Маритиму" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

    Встреча, прошедшая в Португалии в четверг вечером, завершилась со счетом 0:0. На 89-й минуте с поля за две желтые карточки был удален защитник киевлян Евгений Хачериди.

    Смотрите также: "Динамо" vs "Янг Бойз". Все голы и лучшие моменты матча

    Ответная игра состоится в Киеве 24 августа.

    Ранее сообщалось, что "Александрия" сыграла вничью 1:1 с белорусским БАТЭ. 

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