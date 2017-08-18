"Динамо" упустило победу в матче ЛЕ против португальского "Маритиму"

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с португальским клубом "Маритиму" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в Португалии в четверг вечером, завершилась со счетом 0:0. На 89-й минуте с поля за две желтые карточки был удален защитник киевлян Евгений Хачериди.

Смотрите также: "Динамо" vs "Янг Бойз". Все голы и лучшие моменты матча

Ответная игра состоится в Киеве 24 августа.

Ранее сообщалось, что "Александрия" сыграла вничью 1:1 с белорусским БАТЭ.