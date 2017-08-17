Названы претенденты на звание лучшего тренера ФИФА 2017 года

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Зинедин Зидан ("Реал"), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед") и еще 10 кандидатов претендуют на звание лучшего тренера 2017 года по версии ФИФА, сообщается на официальном сайте организации.

Церемония вручения наград ФИФА состоится 23 октября в Лондоне. Обладатель награды будет определен голосованием тренеров и капитанов национальных сборных, журналистов и болельщиков. Тройки номинантов по всем наградам будут объявлены в сентябре.

Кроме Зидана и Моуринью на звание лучшего тренера ФИФА 2017 года претендуют: Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Карло Анчелотти ("Бавария"), Антонио Конте ("Челси"), Луис Энрике (экс-тренер "Барселоны"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Леонарду Жардим ("Монако"), Йоахим Лев (сборная Германии), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"), Диего Симеоне ("Атлетико") и Тите (сборная Бразилии).

На звание лучшего тренера 2017 года в женском футболе по версии ФИФА номинированы: Оливье Эхоуфни (сборная Франции), Эмма Хейс ("Челси"), Ральф Келлерман (экс-тренер "Вольфсбурга"), Хави Льоренс ("Барселона"), Нильс Нильсен (сборная Дании), Флоренс Омагбеми (сборная Нигерии), Жерар Прешо (экс-тренер "Лиона"), Доминик Тальхаммер (сборная Австрии), Сарина Вигман (сборная Нидерландов), Хван Ен-Бон (первая и молодежная сборная КНДР).