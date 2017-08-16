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    Спорт

    "Янг Бойз", обыгравший "Динамо" в ЛЧ, проиграл дома московскому ЦСКА

    (обновлено: )2010
    Встреча, состоявшаяся в швейцарском Берне, завершилась со счетом 1:0 в пользу московского клуба. Ответный матч пройдет 23 августа в российской столице.
    Футбол. Лига Чемпионов. Матч Янг Бойз - ЦСКА
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    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Московского футбольный клуб ЦСКА на выезде победили швейцарский "Янг Бойз" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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    Встреча, состоявшаяся во вторник вечером в швейцарском Берне, завершилась со счетом 1:0 в пользу российского клуба. На 90-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник "Янг Бойз" Касим Нуху.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Футбол. Лига Чемпионов. Матч "Янг Бойз" - ЦСКА

    Ответный матч пройдет 23 августа в Москве.

    Напомним, "Янг Бойз" прошел в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв киевское "Динамо"

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