"Александрия" сыграла вничью с БАТЭ в плей-офф отбора Лиги Европы

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. "Александрия" сыграла вничью против белорусского БАТЭ в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

fco.com.ua Матч БАТЭ - "Александрия"

Встреча, прошедшая в четверг вечером в Борисове, завершилась со счетом 1:1. В составе БАТЭ отличился Мирко Иванич (8-я минута). У "Александрии" гол забил Евгений Банада (19).

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Напомним, ранее "Александрия" проиграла донецкому "Шахтеру" в Чемпионате Украины.

Ответный матч состоятся 24 августа.