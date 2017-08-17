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    Спорт

    "Александрия" сыграла вничью с БАТЭ в плей-офф отбора Лиги Европы

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    Встреча, прошедшая в четверг вечером в Борисове, завершилась со счетом 1:1. У "Александрии" гол забил Евгений Банада (19). Ответный матч состоятся 24 августа.
    Матч БАТЭ - Александрия
    fco.com.ua

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. "Александрия" сыграла вничью против белорусского БАТЭ в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

    fco.com.ua
    Матч БАТЭ - "Александрия"

    Встреча, прошедшая в четверг вечером в Борисове, завершилась со счетом 1:1. В составе БАТЭ отличился Мирко Иванич (8-я минута). У "Александрии" гол забил Евгений Банада (19).

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    Напомним, ранее "Александрия" проиграла донецкому "Шахтеру" в Чемпионате Украины. 

    Ответный матч состоятся 24 августа.

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