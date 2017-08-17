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    Представители ОБСЕ посетят матч "Мариуполь-Динамо" - ФФУ

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    В ФФУ рассчитывают, что пребывание наблюдателей авторитетной международной организации ОБСЕ на матче "Мариуполь-Динамо" станет весомой гарантией безопасного проведения поединка.
    Футбол
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине во главе с заместителем главы СММ Александр Хугом посетят матч "Мариуполь-Динамо", который состоится 27 августа в Мариуполе в рамках чемпионата страны, сообщила в четверг пресс-служба Федерация футбола Украины.

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    Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что ведомство готово обеспечить безопасность во время футбольных матчей в Мариуполе в рамках чемпионата страны.

    "В Мариуполе, состоится матч седьмого тура Чемпионата УПЛ (Украинской премьер-лиги — Ред.) между ФК «Мариуполь» и ФК «Динамо», на котором будут присутствовать представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине во главе с первым заместителем ее председателя Александром Хугом", — говорится в сообщении.

    В федерации надеются, что пребывание наблюдателей авторитетной международной организации на этом матче станет весомой гарантией безопасного проведения поединка.

     

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