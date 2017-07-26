Оснований для переноса матчей в Мариуполе нет - президент УПЛ

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Президент Украинской Премьер-лиги (УПЛ) Владимир Генинсон считает, что оснований для переноса матчей в Мариуполе Донецкой области нет.

"Мы не можем отменить или перенести матч, у нас нет для этого никаких оснований. Федерация футбола заявила стадион. Федерация подтвердила, что матчи могут проходить. Мы видим, что матчи уже там проходили. Мы со своей стороны проводим там поединки. У нас все, в принципе, проходит идеально. Люди ходят на стадионы, все хорошо", — заявил он в интервью "Футбол NEWS".

При этом он подчеркнул, что в настоящее время играть в Мариуполе безопасно. "Верес" играл — и все нормально", — заключил Генинсон.

Напомним, киевское "Динамо" отказывается ехать в город на матч, так как опасается за свою безопасность.

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При этом Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины и Управление госохраны рекомендовали футбольному клубу не проводить матчи в Мариуполе, принимая во внимание "реальное состояние угроз".