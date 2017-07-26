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    Оснований для переноса матчей в Мариуполе нет - президент УПЛ

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    По словам Владимира Генинсона, Федерация футбола Украины подтвердила, что матчи можно проводить в этом городе. При этом он добавил, что поединки проходят в Мариуполе "идеально".
    Президент Украинской Премьер-лиги (УПЛ) Владимир Генинсон. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Президент Украинской Премьер-лиги (УПЛ) Владимир Генинсон считает, что оснований для переноса матчей в Мариуполе Донецкой области нет. 

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    "Мы не можем отменить или перенести матч, у нас нет для этого никаких оснований. Федерация футбола заявила стадион. Федерация подтвердила, что матчи могут проходить. Мы видим, что матчи уже там проходили. Мы со своей стороны проводим там поединки. У нас все, в принципе, проходит идеально. Люди ходят на стадионы, все хорошо", — заявил он в интервью "Футбол NEWS".

    При этом он подчеркнул, что в настоящее время играть в Мариуполе безопасно. "Верес" играл — и все нормально", — заключил Генинсон.

    Напомним, киевское "Динамо" отказывается ехать в город на матч, так как опасается за свою безопасность.

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    При этом Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины и Управление госохраны рекомендовали футбольному клубу не проводить матчи в Мариуполе, принимая во внимание "реальное состояние угроз".

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