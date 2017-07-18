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    Футбольный клуб из Каменского арендовал защитника "Динамо"

    (обновлено: )14
    Александр Тымчик будет выступать на правах аренды за "Сталь". Срок соглашения с футболистом рассчитан до 31 декабря 2017 года. Ранее к клубу присоединились на таких же правах Богдан Михайличенко и Алексей Щебетун.

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Защитник "Динамо" Александр Тымчик будет выступать на правах аренды за "Сталь" из Каменского (ранее Днепродзержинск), сообщает UA Football.

    Срок соглашения рассчитан до 31 декабря 2017 года.

    Ранее на аналогичных условиях в "Сталь" перешли еще двое игроков "Динамо" — защитник Богдан Михайличенко и нападающий Алексей Щебетун. Оба футболиста уже успели провести дебютный матч за свою новую команду.

    В январе белорусский специалист Леонид Кучук стал новым тренером ФК "Сталь".

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