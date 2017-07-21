Модный футбол: "Динамо" показало новую форму для выездных матчей

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Футбольный клуб "Динамо" (Киев) представил новый дизайн выездного комплекта игровой формы.

Согласно информации на сайте клуба, особенность новой экипировки заключается в дизайне футболки с V-образным вырезом, в текстуру которой добавлен новый узор — симметричные ромбы.

fcdynamo.kiev.ua Новая форма "динамовцев" для выездных матчей

На форме размещена эмблема клуба, а сзади на футболке надпись FCDK. Гетры украшены динамовским символом – прописной буквой "Д".

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" в столице одержало волевую победу над одесским "Черноморцем" — 2:1 — в матче первого тура чемпионата Украины-2017/18.