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    Модный футбол: "Динамо" показало новую форму для выездных матчей

    (обновлено: )60
    Дизайн новой формы киевского "Динамо" заключается в футболке с V-образным вырезом, в текстуру которой добавлен новый узор - симметричные ромбы.
    Новая форма динамовцев для выездных матчей
    fcdynamo.kiev.ua

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Футбольный клуб "Динамо" (Киев) представил новый дизайн выездного комплекта игровой формы.

    Согласно информации на сайте клуба, особенность новой экипировки заключается в дизайне футболки с V-образным вырезом, в текстуру которой добавлен новый узор — симметричные ромбы.

    fcdynamo.kiev.ua
    Новая форма "динамовцев" для выездных матчей

    На форме размещена эмблема клуба, а сзади на футболке надпись FCDK. Гетры украшены динамовским символом – прописной буквой "Д".

    Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" в столице одержало волевую победу над одесским "Черноморцем" — 2:1 — в матче первого тура чемпионата Украины-2017/18.

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