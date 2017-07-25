"Динамо" просит ФФУ перенести матч из Мариуполя

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Футбольный клуб "Динамо" (Киев) обратился к президенту Федерации футбола Украины Андрею Павелко и президенту УПЛ Владимиру Генинсону с официальной просьбой перенести матч 7-го тура против "Мариуполя" в другой город из-за соображений безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба клуба, публикуя официальное письмо.
В клубе опасаются за здоровье и жизнь футболистов, тренеров, работников клуба и болельщиков, так как в Мариуполе есть проблемы с безопасностью, в частности, на стадионе.
Матч "Мариуполь" – "Динамо" запланирован на 26 августа.
Ранее Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины и Управление госохраны рекомендовало футбольному клубу "Динамо" (Киев) не проводить матчи в Мариуполе Донецкой области, принимая во внимание "реальное состояние угроз".