"Динамо" просит ФФУ перенести матч из Мариуполя

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Футбольный клуб "Динамо" (Киев) обратился к президенту Федерации футбола Украины Андрею Павелко и президенту УПЛ Владимиру Генинсону с официальной просьбой перенести матч 7-го тура против "Мариуполя" в другой город из-за соображений безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба клуба, публикуя официальное письмо.

fcdynamo.kiev.ua Официальное письмо "Динамо" с просьбой не проводить матч в Мариуполе.

В клубе опасаются за здоровье и жизнь футболистов, тренеров, работников клуба и болельщиков, так как в Мариуполе есть проблемы с безопасностью, в частности, на стадионе.

Матч "Мариуполь" – "Динамо" запланирован на 26 августа.

Ранее Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины и Управление госохраны рекомендовало футбольному клубу "Динамо" (Киев) не проводить матчи в Мариуполе Донецкой области, принимая во внимание "реальное состояние угроз".