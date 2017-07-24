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    Силовики призвали "Динамо" не проводить матчи в Мариуполе

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    В ответе МВД говорится, что ведомство считает нецелесообразным и предлагает безотлагательно рассмотреть вопрос об изменении места проведения футбольного матча.
    Здание ФК Динамо
    Сайт ФК "Динамо" Киев

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины и Управление госохраны рекомендуют футбольному клубу "Динамо" (Киев) не проводить матчи в Мариуполе Донецкой области, принимая во внимание "реальное состояние угроз".

    Футбольный клуб получил соответствующие официальные письма от данных силовых структур в ответ на обращение о предоставлении рекомендаций по возможности проведения в городе выездных матчей чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги команды.

    "Считаем нецелесообразным и предлагаем безотлагательно рассмотреть вопрос об изменении места его (матча, запланированного на 26 августа — Ред.) проведения", – говорится в ответе замглавы МВД, которое опубликовано на сайте ФК.

    ФК "Динамо"
    Ответ МВД футбольному клубу "Динамо" относительно проведения матчей в Мариуполе

    В СБУ также напомнили, что Мариуполь находится недалеко от линии соприкосновения.

    ФК "Динамо"
    Ответ СБУ футбольному клубу "Динамо" относительно проведения матчей в Мариуполе
    ФК "Динамо"
    Ответ УГО футбольному клубу "Динамо" относительно проведения матчей в Мариуполе

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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