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    Матч "Шахтер" - "Динамо": болельщики забросали поле горящими файерами

    (обновлено: )11310
    После второго гола в матче за Суперкубок Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" болельщики киевского футбольного клуба закидали поле горящими файерами.
    Матч Шахтер - Динамо
    112 Украина

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Матч за Суперкубок Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо", проходящий в Одессе, снова приостановлен. После второго гола болельщики киевского "Динамо" закидали поле горящими файерами.

    Шахтер - Динамо. Онлайн-трансляция Суперкубка Украины
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    "Шахтер" - "Динамо". Онлайн-трансляция Суперкубка Украины

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    Согласно информации, два гола забил нападающий клуба "Шахтёр" Факундо Феррейра.

    Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" был приостановлен на 32-й минуте. Причиной этому стало неадекватное поведение ультрас киевского клуба.

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