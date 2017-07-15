Матч "Шахтер" - "Динамо": болельщики забросали поле горящими файерами

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Матч за Суперкубок Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо", проходящий в Одессе, снова приостановлен. После второго гола болельщики киевского "Динамо" закидали поле горящими файерами.

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Согласно информации, два гола забил нападающий клуба "Шахтёр" Факундо Феррейра.

Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" был приостановлен на 32-й минуте. Причиной этому стало неадекватное поведение ультрас киевского клуба.