Первый тур чемпионата Украины. "Черноморец" уступил "Динамо"

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" в столице одержало волевую победу над одесским "Черноморцем" — 2:1 — в матче первого тура чемпионата Украины-2017/18.





На гол Алексея Хобленко (13-я минута) у гостей киевляне ответили точными ударами Владимира Шепелева (22) и Андрея Ярмоленко (42).





"Черноморец" с 73-й минуты играл в меньшинстве: за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Александр Каплиенко.





В параллельном матче футболисты донецкого "Шахтера" одержали крупную победу над полтавской "Ворсклой". Встреча, состоявшаяся во вторник в Полтаве, завершилась со счетом 3:0.



