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    Первый тур чемпионата Украины. "Черноморец" уступил "Динамо"

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    На гол Алексея Хобленко киевляне ответили точными ударами Владимира Шепелева (22) и Андрея Ярмоленко (42). "Черноморец" с 73-й минуты играл в меньшинстве.
    Динамо - Черноморец, 18 июля 2017
    ФК "Динамо"
    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" в столице одержало волевую победу над одесским "Черноморцем" — 2:1 — в матче первого тура чемпионата Украины-2017/18.

    На гол Алексея Хобленко (13-я минута) у гостей киевляне ответили точными ударами Владимира Шепелева (22) и Андрея Ярмоленко (42).

    "Черноморец" с 73-й минуты играл в меньшинстве: за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Александр Каплиенко.

    В параллельном матче футболисты донецкого "Шахтера" одержали крупную победу над полтавской "Ворсклой". Встреча, состоявшаяся во вторник в Полтаве, завершилась со счетом 3:0.

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