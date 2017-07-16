"Динамо" накажут за файеры и петарды фанов в матче за Суперкубок - УПЛ

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Президент УПЛ Владимир Генинсон прокомментировал итоги Суперкубка Украины "Шахтер" — "Динамо", который был омрачен поведением фанатов киевской команды. Об этом сообщает портал Террикон.

"Мы старались сделать праздник. Но есть небольшое количество людей, которое пыталось его сорвать. Клуб опять будет наказан, к сожалению. Он несет ответственность", — отметил Генинсон.

Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" был остановлен 2 раза. Первый раз матч был приостановлен на 32-й минуте. Причиной этому стало неадекватное поведение болельщиков киевского клуба. Фаны на протяжении получаса забрасывали штрафную Андрея Пятова петардами. Арбитр остановил игру и увел команды с поля. После второго гола болельщики киевского "Динамо" закидали поле горящими файерами.