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    Спорт

    "Динамо" накажут за файеры и петарды фанов в матче за Суперкубок - УПЛ

    (обновлено: )34
    По словам президента УПЛ Владимира Генинсона, "есть небольшое количество людей", которые пытались сорвать матч. Согласно информации, киевский клуб будет наказан, так как он несет за это ответственность.
    Матч футбольных грандов за Суперкубок Украины
    ФК Шахтер Донецк

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Президент УПЛ Владимир Генинсон прокомментировал итоги Суперкубка Украины "Шахтер" — "Динамо", который был омрачен поведением фанатов киевской команды. Об этом сообщает портал Террикон.

    Матч футбольных грандов за Суперкубок Украины
    ФК Шахтер Донецк
    Матч футбольных грандов за Суперкубок Украины

    "Мы старались сделать праздник. Но есть небольшое количество людей, которое пыталось его сорвать. Клуб опять будет наказан, к сожалению. Он несет ответственность", — отметил Генинсон.

    Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" был остановлен 2 раза. Первый раз матч был приостановлен на 32-й минуте. Причиной этому стало неадекватное поведение болельщиков киевского клуба. Фаны на протяжении получаса забрасывали штрафную Андрея Пятова петардами. Арбитр остановил игру и увел команды с поля. После второго гола болельщики киевского "Динамо" закидали поле горящими файерами.

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