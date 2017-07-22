В субботу "Шахтер" и "Динамо" сыграют в матче чемпионата Украины

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Футбольные клубы "Шахтер" (Донецк) и "Динамо" (Киев) в субботу встретятся в рамках второго тура Премьер-лиги.

Матч пройдет на стадионе "Металлист" в Харькове. Начало в 19.30.

Арбитр матча – Юрий Можаровский (Львов). Ассистенты – Андрей Скрипка (Кропивницкий), Олег Плужник (Харьков). Четвертый арбитр – Виталий Романов (Днепр). Наблюдатель арбитража – Александр Кран (Харьков).

На минувшей неделе после второго гола в матче за Суперкубок Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" болельщики киевского футбольного клуба закидали поле горящими файерами.