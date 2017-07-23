Судья спас жизнь футболисту во время матча в Аргентине

Встреча команд состоялась в субботу на поле "Сан-Мигеля". Инцидент произошел в начале матча: два соперника — Исаис Олариага и Хавьер Веласкес – столкнулись головами в штрафной в борьбе за верховой мяч во время подачи с углового, после чего оба оказались на газоне. Олариага начал биться в конвульсиях и потерял сознание.

Фалькон остановил встречу, бросился к Олариаге и вытащил ему запавший язык, затем к месту инцидента подоспели медики, сообщает Ole и Р-Спорт.

"Я увидел, что игрок "Сан-Мигеля" в конвульсиях, и вмешался. Обычно основной причиной смерти в таких случаях является язык, который мешает человеку дышать. Необходимо привести его в безопасное положение, так чтобы позволить человеку дышать. Припадок длился недолго. Как только пришли врачи, я отошел в сторону. Надеюсь, игрок сможет восстановиться в ближайшее время", — сказал Фалькон.

Ранее Фалькон на протяжении семи лет работал спасателем на пляже Сан-Бернардо в Аргентине.

Ранее сообщалось, что во время финального матча аргентинского Торнео Федераль между клубами "Химнастия Мендоса" и "Атлетико Митре" один из болельщиков швырнул на поле рулон бумаги и попал в пролетающий мимо дрон, сбив аппарат.