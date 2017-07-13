На яхту звезды мирового футбола нагрянули налоговики

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Сотрудники испанской налоговой службы около полутора часов проводили обыск на яхте футболиста сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду, сообщает Mundo Deportivo.

По сообщению источника, обыск произошел в присутствии футболиста, который отдыхает с семьей на Балеарских островах. Отмечается, что яхта не принадлежит Роналду, а взята в аренду.

Сотрудники налоговой заявили, что это был плановый осмотр с целью убедиться, что с документацией на судно все в порядке. Подобные профилактические осмотры проводятся на Балеарских островах каждое лето, сообщает Р-Спорт.

Ранее прокуратура Испании возбудила дело в отношении Роналду по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год. 31 июля португальский футболист должен предстать перед судом для дачи показаний.