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    Реанимация футболиста "Аякса" прямо во время игры на поле

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    Жизнь футболиста амстердамского "Аякса" Абдельхака Нури, который потерял сознание во время контрольного матча с бременским "Вердером", находится вне опасности, сообщается в официальном микроблоге голландской команды в Twitter.
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    Встреча, проходившая в субботу в Австрии, не была доиграна из-за инцидента. На 72-й минуте матча Нури потерял сознание и упал на газон. Врачам "Аякса" потребовалась помощь бригады реанимации, дежурившей на игре. Реаниматоры выбежали на поле с устройством для искусственной вентиляции легких и дефибриллятором, в течение нескольких минут они оказывали 20-летнему полузащитнику первую помощь, после чего он был доставлен с поля до ближайшей больницы на вертолете. Впоследствии "Аякс" сообщил, что причины ухудшения здоровья игрока пока неясны, но его состояние стабилизировалось.

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    "Он находится в реанимации и находится в состоянии сна, но он вне опасности", — говорится в сообщении клуба.

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