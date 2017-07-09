Реанимация футболиста "Аякса" прямо во время игры на поле

Встреча, проходившая в субботу в Австрии, не была доиграна из-за инцидента. На 72-й минуте матча Нури потерял сознание и упал на газон. Врачам "Аякса" потребовалась помощь бригады реанимации, дежурившей на игре. Реаниматоры выбежали на поле с устройством для искусственной вентиляции легких и дефибриллятором, в течение нескольких минут они оказывали 20-летнему полузащитнику первую помощь, после чего он был доставлен с поля до ближайшей больницы на вертолете. Впоследствии "Аякс" сообщил, что причины ухудшения здоровья игрока пока неясны, но его состояние стабилизировалось.

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"Он находится в реанимации и находится в состоянии сна, но он вне опасности", — говорится в сообщении клуба.